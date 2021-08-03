Собянин рассказал о роли «Единой России» в будущем Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о роли столицы и «Единой России» в развитии государства. Об этом сообщается на официальном сайте мэра.

По его словам, «Единая Россия» – это не только депутаты Государственной думы. Это депутаты местного самоуправления, городской думы, мэр города, его команда, команда страны, занимающаяся глобальными вещами, защитой России от внешних угроз и внутренних проблем.

«Большая команда. И другой силы, другой команды, как классик говорил, которая бы сказала: «А мы решим эти проблемы!», такой команды нет. Покритиковать – ну да, а команды, которая взяла бы на себя ответственность и реально смогла бы что-то решить, – такой нет», – подчеркнул Собянин.

Также он отметил, что чем больше город, тем больше проблем, поэтому необходимо придавать больше энергии и динамизма, чтобы он двигался вперед. Нужно в разы все улучшать, так как только после этого граждане понимают, чувствуют, что что-то происходит, добавил он.

По его мнению, из города не должны уезжать люди, так как среди них могут быть талантливые, креативные и гениальные люди.

«Нельзя, чтобы они уезжали, они должны оставаться у нас, здесь жить, рожать детей, думать о завтрашнем дне, инвестировать в этот город. А для этого нужно полное ощущение, что город тебя видит, чувствует, меняется ради тебя, что он самый крутой в мире – с одной стороны. С другой стороны – самый безопасный, тихий, спокойный, экологичный», – добавил мэр.

Ранее столичный мэр рассказал о развитии российской столицы как одного из ведущих инновационных кластеров мира.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Партии заранее утвердят своих кандидатов, а также программы, с которыми они будут баллотироваться. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.