Площадь лесных пожаров в России превысила 1 млн га

Общая площадь лесных пожаров в России за сутки увеличилась и достигла примерно 1,1 млн га, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Авиалесоохраны.

«На 00:00 мск 03 августа 2021 г. на территории Российской Федерации действовало 222 лесных пожара на площади 1 071 845 га, по которым проводились работы по активному тушению», — говорится в сообщении.

Утоняется, что за сутки было потушено 40 лесных пожаров, более 220 остаются действующими. Основные причины пожаров — грозовая деятельность и человеческий фактор.

Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Якутии — 924 тыс. га, рост за сутки — 255 тыс. га. В Иркутской области охвачены огнем около 97 тыс. га лесов.

Большие участки горят на Чукотке, в Карелии, Красноярском, Хабаровском и Приморском краям, уточнили в Авиалесоохране.

В целом ряде субъектов Российской Федерации продолжается борьба с лесными пожарами. Ранее Авиалесоохрана отчиталась о борьбе с ними.