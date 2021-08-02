Две пары близнецов поженились в Московской области

В отделе №2 Ногинского управления ЗАГС одновременно поженились две пары близнецов. Узами брака связали себя Сергей и Юлия, Иван и Евгения, сообщается на сайте главного управления ЗАГС Московской области.

«Наверное, многие согласятся, что близнецы — явление само по себе уникальное. Близнецы, являясь людьми совершенно уникальными, часто склонны находить себе подобных, то есть близнецов», — заявили в пресс-службе учреждения

В ЗАГС по Подмосковью пожелали молодоженам крепкого семейного союза, любви, счастья, здоровья, успехов, а также процветания.

«А свадьба близнецов – явление вдвойне незабываемое и уникальное», — обратили внимание в учреждении.

Фамилии этих близнецов, которые поженились, в ЗАГС не назвали.

Ранее россиянам разрешили регистрировать браки на дому. В министерстве не уточнили, какие обстоятельства будут считаться особыми. В остальном процедура будет проходить также, как в ЗАГСе. Уточняется, что на нее отводится 150 минут «с учетом времени в пути для проведения государственной регистрации заключения брака».