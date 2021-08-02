В Стамбуле пропал 20-летний россиянин

В Стамбуле 5 дней пропал 20-летний россиянин, его разыскивает полиция, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на владельца отеля, где он остановился.

«Перед исчезновением россиянин, насколько я знаю, собирался поехать на Принцевы острова. После того, как он не вернулся в отель, родители забили тревогу, приехали в Стамбул и остановились в моем отеле. Они пробудут у меня еще два дня», — сказал отельер Метин Джошкун.

По его словам, данные о пребывании россиянина в отеле, в том числе записи с камер видеонаблюдения, переданы полиции.

Джошкун уточнил, что в ближайшее время родители молодого человека собираются поехать с правоохранителями в миграционный центр в городе Силиври.

Ранее турецкие СМИ сообщали об исчезновении россиянина Макара Рагина в Стамбуле 28 июля. Он приехал в столицу Турции 16 июля, а 29 июля должен был вернуться на учебу в Вильнюс. Его вещи и документы остались в гостинице.