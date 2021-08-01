В РПЦ оценили отказ властей от диалога с противниками вакцин

Отказ властей от диалога с противниками вакцинации, несмотря на то, что их позиция аргументирована, является признаком слабости и усиливает конфликт. Соответствующее заявление в своем Telegram-канале сделал заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов), комментируя демонстрации против обязательной вакцинации во Франции.

«Я считаю неприемлемым резкое отторжение «провакцинаторами» «антивакцинаторов»: к интенциям последних не стоит относиться невнимательно (за исключением тех, кто несут бред про жидкий чип и тому подобный — ну да и к больненьким надо снисходительно относиться)», — написал он.

24 июля во многих французских городах начались массовые протесты против «санитарных пропусков» и массовой вакцинации. В Париже митинг организовало движение «желтые жилеты».

Ранее сообщалось, что Франция будет требовать ПЦР-тесты на коронавирус у въезжающих из ряда стран Европы, если они не полностью вакцинированы от коронавируса.