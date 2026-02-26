На подлете к Москве сбили 19 беспилотников

Собянин сообщил о нейтрализации уже 19 БПЛА, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) противника, которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max.

По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Таким образом, количество уничтоженных дронов, летевших на город, увеличилось до 19.

26 февраля в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево были введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Это было сделано на фоне объявленной угрозы атаки БПЛА.

Аэропорт Чкалов в Нижнем Новгороде принял 10 самолетов, которые следовали в воздушные гавани Москвы.

Сегодня днем в министерстве обороны России сообщили, что в ночь на 26 февраля силы ПВО за сутки ликвидировали 136 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа над регионами РФ.

Ранее в Госдуме рассказали, когда атаки дронов ВСУ по России прекратятся.