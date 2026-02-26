В Смоленске подозреваемый признался в похищении девятилетней девочки

RT: в Смоленске подозреваемый в похищении девочки признался в содеянном

Мужчина, которого задержали за похищение девятилетнего ребенка в Смоленске, признался в содеянном. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Как рассказал собеседник, свидетелем по делу проходит сожительница россиянина. По ее словам, возлюбленный привел девочку к ним домой и представил как свою племянницу.

При этом сам мужчина якобы следил за несовершеннолетней с осени. Его машину мать несовершеннолетней видела около школы. Сама родительница заявила, что подозреваемого не знает.

Задержанию фигуранта предшествовали поиски третьеклассницы, которые длились несколько дней. Девочка не вернулась после прогулки с собакой, и местные волонтеры стали искать школьницу.

Правоохранители вышли на след подозреваемого с помощью записей. Они отследили машину, забравшую ребенка, затем в ней нашли волосы девочки и SIM-карту, которой пользовался мужчина.

Ранее в Смоленске пообещали, что виновный в похищении девочки понесет ответственность.