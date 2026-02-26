Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

В Смоленске подозреваемый признался в похищении девятилетней девочки

RT: в Смоленске подозреваемый в похищении девочки признался в содеянном
Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Мужчина, которого задержали за похищение девятилетнего ребенка в Смоленске, признался в содеянном. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Как рассказал собеседник, свидетелем по делу проходит сожительница россиянина. По ее словам, возлюбленный привел девочку к ним домой и представил как свою племянницу.

При этом сам мужчина якобы следил за несовершеннолетней с осени. Его машину мать несовершеннолетней видела около школы. Сама родительница заявила, что подозреваемого не знает.

Задержанию фигуранта предшествовали поиски третьеклассницы, которые длились несколько дней. Девочка не вернулась после прогулки с собакой, и местные волонтеры стали искать школьницу.

Правоохранители вышли на след подозреваемого с помощью записей. Они отследили машину, забравшую ребенка, затем в ней нашли волосы девочки и SIM-карту, которой пользовался мужчина.

Ранее в Смоленске пообещали, что виновный в похищении девочки понесет ответственность.

 
Теперь вы знаете
Тюрьма и «Изделие N2»: как в СССР боролись с абортами и к чему это привело
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!