Петросян назвала болезненными эмоции от Олимпиады

Российская фигуристка Аделия Петросян в своем Telegram-канале рассказала об эмоциях после завершения Олимпийских игр 2026 года в Италии.

«Прошло какое-то время после Игр. Олимпиада дает возможность каждому спортсмену узнать себя лучше, вне зависимости от результата. Это встряска, очень сильные эмоции. Для меня они пока болезненные, и это нормально. Я не ставлю цели и не понимаю пока свои возможности. Просто надеваю коньки и еду дальше!» — написала Петросян.

Петросян принимала участие в зимних Олимпийских играх в Италии. 19 февраля фигуристка завершила олимпийский турнир на шестой позиции, набрав в сумме за короткую и произвольную программы 214,53 балла. В произвольном прокате ей не удалось чисто исполнить каскад с четверным тулупом — единственным элементом ультра-си в ее программе — и она упала. После окончания соревнований Аделия Петросян выступила в гала-концерте, исполнив номер под композиции колумбийской звезды Шакиры.

Ранее Петр Гуменник поблагодарил Петросян за помощь на Олимпиаде.