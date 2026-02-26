Размер шрифта
Общество

Отец решившейся на эвтаназию девушки пытался оспорить ее решение в суде, но не смог

Испанский суд отклонил иск отца девушки, решившейся на эвтаназию
Shutterstock/FOTODOM

Конституционный суд Испании отклонил апелляцию отца девушки, который пытается лишить ее права на эвтаназию, передает Reuters.

Жительницу Испании, страдавшую психическим расстройством, парализовало после прыжка из окна пятого этажа в октябре 2022 года. С тех пор 25-летняя девушка мучается хронической нестерпимой болью без прогноза на выздоровление, поэтому решилась на эвтаназию.

Каталонский экспертный комитет одобрил ее просьбу еще в июле 2024 года, назначив эвтаназию на 2 августа, но отец заблокировал процесс.

Он заручился поддержкой ультраконсервативной правозащитной группы «Адвокаты Кристианос» и утверждал, что психическое заболевание его дочери может помешать ей принять свободное и осознанное решение о прекращении своей жизни.

Однако нижестоящие суды встали на сторону девушки, и Конституционный суд подтвердил вердикт. Теперь группа правозащитников собирается обратиться в ЕСПЧ.

«Мы не бросим этих родителей. Мы будем продолжать бороться до конца, чтобы защитить их право на спасение жизни их дочери», — заявила глава организации Полония Кастельянос.

Ранее пожилого мужчину, собиравшегося лететь в Швейцарию ради эвтаназии, не выпустили из страны.

 
