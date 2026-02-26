Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

«Просто обнаглели»: в Госдуме потребовали от ФАС сдержать цены на цветы к 8 Марта

Миронов призвал остановить рост цен на букеты 8 Марта
Anna Auramenka/Shutterstock/FOTODOM

Рост цен на букеты цветов в период праздников кратно превышает официальные показатели инфляции, заявил «Газете.Ru» лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Парламентарий призвал ФАС пресечь бурный рост цен к 8 Марта.

«Ждем от руководителя Федеральной антимонопольной службы Максима Шаскольского информацию о мерах, которые ФАС России предпринимает для сдерживания цен на цветы в преддверии 8 Марта. Взрывной рост цен происходит каждый год, и «Справедливая Россия» неоднократно направляла запросы в антимонопольное ведомство с требованием принять конкретные меры для решения этой проблемы. В прошлом году цветы перед 8 Марта подорожали минимум раза в два. За обычный букет россиянам приходилось отдавать внушительную сумму. «Скромная композиция» стоила от 2,5 тыс. рублей. Букеты продавали за пять, десять тысяч рублей, и точно такую же картину мы каждый год наблюдаем перед 1 сентября», — отметил он.

Сезонное повышение сильно бьет по кошелькам граждан, заявил Миронов. Парламентарий посетовал, что поставщики везут луковицы тюльпанов из-за границы.

«Рынок цветов давно превратился в одну большую монополию. Количество экспортеров ограничено, а «импортозамещение» в этом бизнесе тоже шито белыми нитками. Многие совхозы везут в страну импортные луковицы тюльпанов, выращивают их в России, а потом продают, как свое-родное с «отечественной грядки. Пользуясь ажиотажным спросом, поставщики и продавцы цветов «снимают сливки» и дважды в год зарабатывают баснословные суммы на букетах. Да многие просто обнаглели! Ничего святого у них нет, лишь бы карманы набить, и с этой вольницей пора заканчивать!» — заключил Сергей Миронов.

Ранее был составлен антирейтинг подарков на 8 Марта.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!