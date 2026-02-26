«Просто обнаглели»: в Госдуме потребовали от ФАС сдержать цены на цветы к 8 Марта

Рост цен на букеты цветов в период праздников кратно превышает официальные показатели инфляции, заявил «Газете.Ru» лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Парламентарий призвал ФАС пресечь бурный рост цен к 8 Марта.

«Ждем от руководителя Федеральной антимонопольной службы Максима Шаскольского информацию о мерах, которые ФАС России предпринимает для сдерживания цен на цветы в преддверии 8 Марта. Взрывной рост цен происходит каждый год, и «Справедливая Россия» неоднократно направляла запросы в антимонопольное ведомство с требованием принять конкретные меры для решения этой проблемы. В прошлом году цветы перед 8 Марта подорожали минимум раза в два. За обычный букет россиянам приходилось отдавать внушительную сумму. «Скромная композиция» стоила от 2,5 тыс. рублей. Букеты продавали за пять, десять тысяч рублей, и точно такую же картину мы каждый год наблюдаем перед 1 сентября», — отметил он.

Сезонное повышение сильно бьет по кошелькам граждан, заявил Миронов. Парламентарий посетовал, что поставщики везут луковицы тюльпанов из-за границы.

«Рынок цветов давно превратился в одну большую монополию. Количество экспортеров ограничено, а «импортозамещение» в этом бизнесе тоже шито белыми нитками. Многие совхозы везут в страну импортные луковицы тюльпанов, выращивают их в России, а потом продают, как свое-родное с «отечественной грядки. Пользуясь ажиотажным спросом, поставщики и продавцы цветов «снимают сливки» и дважды в год зарабатывают баснословные суммы на букетах. Да многие просто обнаглели! Ничего святого у них нет, лишь бы карманы набить, и с этой вольницей пора заканчивать!» — заключил Сергей Миронов.

