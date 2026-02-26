«Не делает менее великим»: Тихонов о словах Большунова про цирк

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал слова Александра Большунова, назвавшего олимпийский скиатлон цирком, передает «Советский спорт».

«Пятое место Большунова на чемпионате России не делает его менее великим спортсменом. Хорошо, что в мужской лыжной сборной высокая конкуренция и есть спортсмены, которые навязывают ему борьбу. Слова про цирк на олимпийском скиатлоне? Его выступление в скиатлоне никак этому не противоречит. Большунов так сказал, потому что эти подлецы его туда не пустили», — сказал Тихонов.

На чемпионате России по лыжным гонкам Александр Большунов выиграл классическую «разделку» на 10 км в первый день соревнований, однако в скиатлоне на 20 км финишировал пятым.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Ранее австрийский лыжник Мика Фермойлен признал превосходство Савелия Коростелева над Большуновым.