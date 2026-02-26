Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Спорт

«Не делает менее великим»: Тихонов о словах Большунова про цирк

Тихонов: 5-е место Большунова не противоречит его словам про цирк на Олимпиаде
Sergey Elagin/Global Look Press

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал слова Александра Большунова, назвавшего олимпийский скиатлон цирком, передает «Советский спорт».

«Пятое место Большунова на чемпионате России не делает его менее великим спортсменом. Хорошо, что в мужской лыжной сборной высокая конкуренция и есть спортсмены, которые навязывают ему борьбу. Слова про цирк на олимпийском скиатлоне? Его выступление в скиатлоне никак этому не противоречит. Большунов так сказал, потому что эти подлецы его туда не пустили», — сказал Тихонов.

На чемпионате России по лыжным гонкам Александр Большунов выиграл классическую «разделку» на 10 км в первый день соревнований, однако в скиатлоне на 20 км финишировал пятым.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Ранее австрийский лыжник Мика Фермойлен признал превосходство Савелия Коростелева над Большуновым.

 
Теперь вы знаете
Тюрьма и «Изделие N2»: как в СССР боролись с абортами и к чему это привело
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!