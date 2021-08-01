Санта-Клаус и Lordi посетили пункт вакцинации в Финляндии

Санта-Клаус и солист группы Lordi посетили в Финляндии пункт вакцинации от COVID-19 по месту своего проживания — в городе Рованиеми, сообщили в Twitter мэрии города.

Фронтмен группы Lordi — известный финский музыкант Томи Путаансуу — является победителем конкурса «Евровидение — 2006». Ему поставили вторую дозу вакцины. Получил ли вакцину от COVID-19 Санта-Клаус, не уточняется. Однако в мэрии напомнили, что «Санта достаточно взрослый для получения прививки».

Фотографии Lordi и визита Санта-Клауса в пункт вакцинации опубликованы в соцсетях мэрии Рованиеми, которая напомнила жителям, что пункт вакцинации также открыт с 12 до 16 часов по воскресеньям.

Mr. Lordi @LORDIOFFICIAL sai tnn Rovaniemell jo toisen piikin ksivarteensa. Joulupukki kertoi saaneensa ikns ansiosta koronarokotteen aivan ensimmisten joukossa. Rovaniemeliset innostuivat mahdollisuudesta saada rokote viikonloppuna ilman ajanvarausta. #rovaniemi pic.twitter.com/8ldgjoLxqg — Rovaniemen kaupunki (@Roikaupunki) August 1, 2021

В июне стало известно, что Дед Мороз, чья резиденция находится в городе Великий Устюг Вологодской области, также вакцинировался от коронавируса.