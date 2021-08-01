В Германии будут судить 100-летнего экс-охранника концлагеря Заксенхаузен

Бывший охранник нацистского концентрационного лагеря Заксенхаузен окажется на скамье подсудимых в ФРГ. Об этом сообщила газета Die Welt.

По данным следствия, мужчина служил в Заксенхаузен с января 1942 года по февраль 1945 года. Сейчас подозреваемому 100 лет.

«Убийство не имеет срока действия, поэтому пожилые люди должны отвечать в суде», — прокомментировала процесс научный сотрудник берлинского центра документации «Топография террора» Стефани Бора.

Учитывая возраст подсудимого, ему позволят присутствовать на слушаниях не дольше двух с половиной часов, отметил председатель суда Франк Штарк.

Заксенхаузен располагался к северу от Берлина неподалеку от города Ораниенбург. С 1936 по 1945 год через этот концлагерь прошли более 200 тыс. человек, десятки тысяч их них погибли. Заксенхаузен был освобожден РККА 22-23 апреля 1945 года.

Российский глава российского фонда «Историческая память» Александр Дюков заявил, что необходимо увековечить память жертв нацистских лагерей на территории России.