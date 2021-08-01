Названы причины появления новых штаммов COVID-19

Ученые из Института науки и технологии Австрии заявили, что новые штаммы коронавируса начали распространяться после отмены ограничений во многих странах. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Report.

Эксперты выяснили, что появление штаммов зависит от двух факторов: количества вакцинированных и порогового числа инфицированных. Чтобы минимизировать вероятность возникновения мутаций, необходимо сделать прививку как минимум 60% населения.

Людям нужно продолжать носить маски и соблюдать меры социальной дистанции и после вакцинации, утверждают ученые, так как пренебрежение этими правилами может стать причиной появления новых опасных штаммов.

Ранее сообщалось, что эстонские ученые из компании Icosagen создали спрей для носа BioBlock, который защищает от всех основных штаммов коронавируса, в том числе «дельты». Отмечается, что производство спрея было согласовано с департаментом лекарственных средств и с департаментом здоровья, технология продукта запатентована.