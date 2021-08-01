Названа опасность долгого нахождения в автомобиле с кондиционером

Доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) Лев Зиманов рассказал, почему опасно использовать автомобиль в качестве убежища от зноя.

«Я бы вообще не рекомендовал длительное время находиться в припаркованной машине с работающим двигателем – ни в жару, ни в холод, потому что это одна из возможных причин летального исхода. Если есть негерметичность в системе выпуска, угарный газ попадает в салон», – заявил он »Радио Sputnik».

Специалист уточнил, что работа на холостом ходу для двигателя – это «масляное голодание» для определенных его узлов.

Ранее россиянам рассказали, зачем включать печку в автомобиле летом.