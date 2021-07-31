СК возбудил уголовное дело после нападения собаки на детей в Подмосковье

Следственный отдел по городу Чехов ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело после нападения собаки на 11-месячного мальчика и его четырехлетнюю сестру. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело открыто по факту нарушения ч.1 ст. 118 УК РФ: причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью.

«По уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий. Следователем опрошены мать детей, а также свидетели и очевидцы произошедшего, проведен осмотр места происшествия, планируется назначение судебно-медицинской экспертизы», — говорится в сообщении.

Ранее стали известны детали инцидента: мать с детьми подошла к частному дому, чтобы купить у хозяйки овощи. Сидящий на цепи ротвейлер сорвался и напал на четырехлетнюю девочку, а затем повалил коляску с 11-месячным мальчиком и стал кусать его за голову. Мать детей и хозяйка собаки пытались остановить животное, на крик прибежали прохожие, которые смогли отогнать собаку и вызвали скорую помощь.

Сотрудники следственного отдела по Чехову сразу выехали на место происшествия. У мальчика зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, множество переломов, а также укусы собаки. В настоящий момент ребенок остается в реанимации. Девочку доставили в больницу, у нее диагностировали множественные укусы.