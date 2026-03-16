В городе на западе Украины произошел взрыв

Взрыв произошел во Львове на западе Украины. Об этом рассказал мэр города Андрей Садовой в своем Telegram-канале.

«Во Львове прогремел взрыв. По предварительной информации, на одной из стоянок загорелся автобус. Это не общественный транспорт», — уточнил он.

Садовой добавил, что, предварительно, пострадавших нет. В настоящее время детали инцидента выясняют.

23 февраля взрыв произошел в одном из районных отделений полиции в Днепропетровске (украинское название — Днепр) на юго-востоке Украины.

В ночь на 22 февраля во Львове на западе Украины произошел теракт. Два мощных взрыва произошли в тот момент, когда правоохранители приехали на ложный вызов о проникновении в магазин. Силовикам уже удалось задержать предполагаемого террориста — женщину. В результате взрывов 25 человек, в том числе сотрудники полиции, получили ранения, шесть из них в тяжелом состоянии. 23-летняя женщина-полицейская не выжила. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в лицее Днепра произошел взрыв во время показа детям боеприпасов.