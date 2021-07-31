Выросло число пострадавших при пожаре в общежитии в Нижнем Новгороде

Число пострадавших при пожаре в нижегородском общежитии возросло до девяти, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, двое доставлены в больницу, другим помощь была оказана на месте. Среди пострадавших — двое граждан Малайзии.

Ранее сообщалась о семи пострадавших.

Ранее стало известно, что пожар произошел в Общежитии №3 Приволжского исследовательского медицинского университета на Медицинской улице. По данным МЧС, 25 человек были спасены, более 60 — эвакуированы.

Позже стало известно, что площадь возгорания увеличилась до тысячи квадратных метров.