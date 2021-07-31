Площадь пожара в общежитии в Нижнем Новгороде увеличилась до 1 тыс. квадратных метров

Площадь возгорания в общежитии мединститута в Нижнем Новгороде выросла до 1 тыс. кв. метров, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожарные продолжают работать в четырехэтажном здании. Огонь по перекрытиям здания перешел на чердак. По информации главка МЧС, на месте работают 73 специалиста и 35 единиц техники.

Ранее стало известно, что пожар произошел в Общежитии №3 Приволжского исследовательского медицинского университета на Медицинской улице. Пострадали семь человек.

По данным МЧС, 25 человек были спасены, более 60 эвакуированы.