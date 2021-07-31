Посоветовавший россиянам меньше есть депутат задекларировал нулевой доход

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Илья Гаффнер, ранее давший соотечественникам совет «меньше есть в кризис», за 2020 заработал 0 рублей. Об этом сообщает «МК Екатеринбург».

При этом в 2019 году депутат отчитался о доходе в 4 копейки.

В декларации Гаффнера за 2020 год указаны квартира в пользовании площадью 66,6 кв. м. Еще две квартиры (80 и 201,7 кв. м) в пользовании двух несовершеннолетних детей.

В 2016 году суд признал Гаффнера банкротом по иску банка. В связи с чем приставы ограничили ему выезд за границу на фоне долга в 196 млн рублей. В том же году суд аннулировал диплом народного избранника о дополнительном высшем образовании.

Гаффнер стал широко известен в январе 2015 года, когда принимал участие в проекте «Народный контроль» политической партии «Единая Россия». Жители региона пожаловались ему на резкий рост цен на продукты первой необходимости. Тогда депутат ответил, что, если россиянам не хватает денег, надо поменьше питаться.