Генконсульство РФ в Анталье заявило возможной эвакуации россиян

Российское Генконсульство в Анталье предупредило россиян о возможной эвакуации в связи с лесными пожарами.

Среди пострадавших от стихии в Мармарисе российских граждан нет, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство. Кроме того, в Генконсульстве сообщили, что обращений от россиян, находящихся в Бодруме, не поступало, несмотря на то, что пожар подобрался максимально близко к курортной зоне. Для безопасности, туристов отеля Titanic Deluxe Bodrum временно переселили в расположенные рядом премиальные отели Lujo Bodrum и La Blanche Resort Bodrum. Об этом РИА «Новости» сообщила заместитель генерального директора туроператора Anex Tour Яна Муромова.

Недалеко от Манавгата 28 июля начался сильный лесной пожар, по предварительным данным, причиной бедствия стала аномальная жара. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, находящийся в провинции Анталья, сообщил, что от стихии пострадали 42 населенных пункта, 27 из них эвакуировано. 29 июля в управлении по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции заявили, что число погибших возросло до трех, пострадали не менее 183 человек. В администрации президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана подчеркивают, что в настоящее время мобилизуются все возможные силы для сдерживания и тушения лесных пожаров. В борьбе со стихией задействованы три российских противопожарных самолета Бе-200. Они направлены в республику главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу по указанию президента России Владимира Путина.

Ранее эвакуация началась в курортном городе Мармарис (провинция Мугла), расположенном на юго-западе Турции.