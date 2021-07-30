В «Векторе» рассказали, сколько человек заболели COVID-19 после прививки «ЭпиВакКороной»

Глава центра «Вектор» Ринат Максютов раскрыл данные о заболеваемости коронавирусом после вакцинации «ЭпиВакКороной». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Примечательно, что среди миллиона вакцинированных, которые завершили полный цикл вакцинации, по данным Минздрава, заболело всего чуть более 0,5% привитых», — сказал он.

Специалист уточнил, что результаты пострегистрационных клинических исследований и гражданского применения вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» будут опубликованы осенью.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала число вакцинированных россиян.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».