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Генконсульство России: данные о жертвах или пострадавших при пожаре у Бодрума не поступали

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Кадр из видео/Телеграм-канал «РИА Новости»

Информации о пострадавших или жертва среди пострадавших при лесном пожаре в районе турецкого Бодрума не поступало. Об этом рассказал представитель генконсульства РФ в Анталии, сообщает ТАСС.

По его словам, в настоящее время генеральное консульство выясняет текущую ситуацию с находящимися в этом регионе российскими туристами.

«Находимся на связи с местными властями, внимательно следим за развитием ситуации», — сказал представитель российской дипмиссии.

Как сообщила заместитель генерального директора туроператора Anex Tour Яна Муромова, спасатели эвакуируют около сотни российских туристов из турецкого отеля Titanik Deluxe Bodrum.

«Пока туристов из этого отеля временно переводят в расположенные рядом премиальные отели Lujo Bodrum и La Blanche Resort Bodrum. В отношении этих последних решения об эвакуации на настоящий момент нет», — приводит «Вестник АТОР» ее слова.

Пожар начался 28 июля недалеко от Манавгата — по предварительным данным, из-за сильной жары в регионе. В администрации Анталии отмечают, что этот пожар — сильнейший за последние годы. В его тушении принимают участие и три российских самолета Бе-200.

29 июля число погибших возросло до трех, проинформировали в управлении по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции.

Ранее эвакуация началась в курортном городе Мармарис (провинция Мугла), расположенном на юго-западе Турции.

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