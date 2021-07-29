Полицейские, будившие элекрошокером пассажира такси, получили 4 года колонии в Иркутске

Суд в Иркутске приговорил к четырем годам заключения двух экс-полицейских, незаконно применивших электрошокер для пробуждения пассажира такси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Октябрьский районный суд.

«Вынесен приговор двум бывшим сотрудникам полиции, которые признаны виновными в превышении должностных полномочий, совершенном с применением специальных средств», — уточнили в суде.

Фигурантам дела назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы, каждый будет отбывать срок в колонии общего режима.

Также бывшие полицейские не смогут в течение двух лет занимать должности в правоохранительных, государственных органах и органах местного самоуправления.

Инцидент произошел в феврале прошлого года. Таксисту не удалось разбудить нетрезвого 24-летнего пассажира. Водитель решил подъехать к сотрудникам МВД. Два работника отдельного батальона патрульно-постовой службы применили электрошокер, попытавшись разбудить человека. Как заключили эксперты, в тот момент спящий был в состоянии глубокой алкогольной комы.

Ранее на Чукотке двух полицейских заподозрили в избиении местного жителя.