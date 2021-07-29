В турецком Мармарисе эвакуируют отели из-за лесного пожара

В курортном городе Мармарис (провинция Мугла), расположенном на юго-западе Турции, эвакуируют отели из-за лесного пожара. Об этом сообщает Haber Turk.

По словам министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли, пять вертолетов, один самолет и 30 пожарных машин участвуют в тушении лесного пожара в районе Мармариса.

Кроме того, огонь пытаются устранить беспилотные летательные аппараты, поскольку пламя грозит близлежащим поселениям и отелям. Граждане и туристы эвакуируются в безопасные районы.

По данным CNN Turk, лесной пожар также вспыхнул в Бодруме, в районе Гюверджинлик. Отмечается, что пламя быстро набирает скорость.

В бухте Имбат в районе Дидим города Айдын также вспыхнул лесной пожар.

Ранее сообщалось, что 82-летний гражданин Турции погиб в результате пожара в турецкой Анталии, еще 62 человека пострадали.