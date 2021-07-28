Украинские пограничники изъяли изумруд ценой в $10 тыс., который выдавали за бижутерию

В Украине сотрудники контрольно-пропускного пункта «Киев» обнаружили в посылке из Таиланда дорогостоящий изумруд, который пытались провезти как бижутерию. Об этом сообщается на сайте украинской пограничной службы.

«Пограничники и сотрудники таможни обнаружили обработанный камень зеленого цвета, квадратной формы размером 1 на 1 см. Он, скорее всего, является изумрудом и стоит более 10 000 долларов США, хотя в сопроводительных документах указано, что камень искусственного происхождения и стоит 22 доллара США», — говорится в пресс-релизе.

Ведомство отметило, что камень изъяли для проведения геммологической экспертизы, которая определит его природу и цену.

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