Попова объяснила, у кого встречается невосприимчивость к COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что невосприимчивость к коронавирусу — очень большая редкость, сообщает РИА «Новости».

По словам главы ведомства, существуют случаи, когда человек находится в окружении заболевших, а сам не заражается, и такое происходит не только с COVID-19.

«Но и очень важно в сегодняшнем дне — это состояние нашего иммунитета. Потому что для некоторых людей вирус — это очень малое количество, для разных болезней это бывает разное количество людей в разном удельном весе в целом в популяции — которые не восприимчивы к болезни», — пояснила Попова, выступая в российском обществе «Знание».

Она также подчеркнула, что восприимчивость к COVID-19 во многом зависит от генетической предрасположенности и от того, какой образ жизни ведет человек. Глава Роспотребнадзора уточнила, что если поддерживать свою иммунную систему в тонусе, «она и защищает нас должным образом».

Ранее Анна Попова в прямом эфире общества «Знание» рассказала о низкой заболеваемости COVID-19 среди привитых.