Погоню голого мужчины за кабаном увековечили в пластике

Из изображения погони голого мужчины за кабаном был создан набор пластиковых фигурок стоимостью €13,99. Его можно купить в качестве украшения ландшафта железнодорожного набора, сообщает The Guardian.

Как пишет газета, актриса Адель Ландауэр, сделавшая этот снимок, заявила, что может подать в суд на компанию, создавшую фигурку по ее фотографии.

«У меня был огромный объем работы из-за этой фотографии, но я ничего не получила. Мне не нравится, что другие теперь зарабатывают на этом деньги, не спрашивая меня», — сказала она.

В свою очередь, представитель компании-производителя фигурки Busch отметил, что «продажи идут хорошо».

В августе 2020 года кабан украл ноутбук у берлинского нудиста и заставил мужчину бегать за ним.