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В Киеве умер первый пациент с «дельта»-штаммом коронавируса

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

В Киеве скончался первый пациент, у которого выявили индийский штамм коронавируса «дельта». Об этом сообщает телеканал «Киев» со ссылкой на директора Александровской больницы Людмилу Антоненко.

«Четверо из шести пациентов Александровской больницы в Киеве, у которых обнаружили штамм коронавируса «дельта», недавно вернулись из России. Один из них уже умер», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у пациентов штамм «дельта» подтвердили лабораторно.

Антоненко считает, что в Киеве может резко ухудшиться эпидемиологическая ситуация на фоне проведения крестного хода по случаю годовщины крещения Руси. По ее словам, на шествии было очень много верующих, в том числе, из России.

По данным минздрава Украины, по состоянию на утро 28 июля в стране за все время пандемии заболели 2 250 061 человек, выздоровели 2 185 339, летальных исходов — 52 891.

Ранее в ВОЗ предупредили о новой вспышке COVID-19 на Украине.

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