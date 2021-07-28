Летевший в Самару Boeing 737 вернулся в Шереметьево

Пассажирский самолет Boeing 737, направлявшийся из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.

«Посадка прошла благополучно. Предварительная причина возврата — течь топлива из двигателя», — сообщил источник.

Ранее самолет Boeing-737, на борту которого находились 162 пассажира и семь членами экипажа, совершил экстренную посадку в симферопольском аэропорту. Сообщалось также, что из-за экстренного приземления Boeing-737 в воздухе над Черным морем в зоне ожидания находились четыре самолета – по два рейса из Москвы и Петербурга. Вскоре эти самолеты также благополучно приземлились.

До этого подобная ситуация произошла с рейсом SU2606, который летел в Лиссабон из Москвы: спустя два часа он вернулся в аэропорт вылета.