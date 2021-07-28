Полиция задержала мужчину, стрелявшего из пистолета по окнам в Подмосковье

Полицейские задержали мужчину, стрелявшего по окнам двух квартир в подмосковном Воскресенске. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».

В дежурную часть Москворецкого отдела полиции УМВД России поступила информация, что неизвестный устроил стрельбу.

«Во время осмотра места происшествия следственно-оперативной группой обнаружены сквозные отверстия в двери и в окне, а также изъяты пули и гильзы», — уточнили в ведомстве.

В результате происшествия никто не пострадал. Подозреваемым оказался ранее судимый 51-летний местный житель.

Злоумышленник объяснил, что пистолет и патроны к нему купил в теневом сегменте сети интернет с целью напугать своих знакомых. Они якобы угрожали ему расправой.

Ранее житель Петербурга открыл стрельбу по подросткам. 43-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел несколько выстрелов из окна своей квартиры в подростков 16 и 17 лет.