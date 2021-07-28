Глава «Вектора» назвал приблизительный срок окончания пандемии

При сохранении текущих темпов вакцинации против коронавируса пандемия не закончится в 2022 году. Такую оценку высказал РИА «Новости» руководитель филиала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

По его словам, опыт прошлых лет показывает, что для полного завершения пандемии требуется 2-3 года. При этом скорость этого процесса зависит, прежде всего, от темпов образования коллективного иммунитета.

«Говорить о завершении пандемии можно крайне осторожно... При сохранении текущих, очень низких темпов вакцинации во всем мире мы будем бороться с пандемией коронавируса еще в 2022 году, и только тогда у нас есть шанс ее завершить. Если этот процесс будет ускорен, то пандемия завершится гораздо быстрее», — сказал Семенов.

Ранее Минтруд и Роспотребнадзор заявили, что для стабилизации ситуации с коронавирусом число вакцинированных и переболевших COVID-19 работников в трудовом коллективе должно составлять не менее 80%.

В 20% непривитых могут входить в том числе работники, направленные организацией на обучение с отрывом от работы и получающие стипендию за счет средств организации. Также могут не прививаться сотрудники, находящиеся в простоях, а также в неоплаченных отпусках по инициативе работодателя, находящиеся в отпусках по беременности и родам, в отпусках в связи с усыновлением ребенка или по уходу за ребенком.