Вильфанд спрогнозировал дожди до конца июля в центре России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что дождливая погода придет в центр европейской части России в среду и продлится до конца июля. Об этом сообщает ТАСС.

«С завтрашнего дня прогнозируются в средней полосе, в частности в Москве, дожди, но это не должно приводить в уныние, погода будет теплой», — рассказал Вильфанд.

Он добавил, что кратковременные дожди начнутся во второй половине дня в среду. В ночь на четверг они уже будут умеренными, и появятся условия для грозовой деятельности. В первой половине дня 29 июля дожди сохранятся.

Вильфанд подчеркнул, что дожди в центре европейской части России будут идти до конца месяца. При этом, начиная со второй половины дня в четверг облаков будет меньше, солнца больше, а «погода будет вполне комфортной».

Ранее директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Алексей Кокорин заявил, что безопасности Санкт-Петербурга и Архангельска может угрожать подъем уровня мирового океана из-за глобального потепления.