Число пострадавших при взрыве на химзаводе в Леверкузене превысило 30 человек

Число пострадавших в результате взрыва и пожара на территории химического завода компании Currenta (подразделение концерна Bayer AG) в немецком городе Леверкузен возросло до 31. Об этом сообщает газета Suddeutsche Zeitung, ссылаясь на представителя Chempark.

Ранее сообщалось, что пожар на предприятии потушили.

До этого стало известно, что один человек погиб при взрыве на химическом заводе в Германии, а пять человек пропали без вести.

Полиция и власти Леверкузена объявили максимальный уровень опасности, запретив местным жителям открывать окна, двери и выходить на улицу.