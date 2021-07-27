В российском МИД прокомментировали снос последнего памятника советским солдатам во Львове

МИД России прокомментировали снос последнего памятника советским солдатам во Львове, сообщает РИА «Новости».

«Подобное осквернение собственного прошлого является циничным актом государственного вандализма. В очередной раз сталкиваемся с планомерными попытками фальсифицировать героическую историю народов Украины и всех других стран бывшего Советского Союза», — заявил Александр Бикантов, заместитель директора департамента информации и печати МИД России.

Также в российском внешнеполитическом ведомстве призвали профильные международные структуры обратить внимание на снос советских памятников на Украине. С подобным МИД России обратился также к Украине.

«Призываем руководство Украины выполнять свои обязательства по их сохранению и защите в соответствии с собственным национальным законодательством и международными договорами, включая Соглашение об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств-участников СНГ в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», — заявил Бикантов.

Ранее во Львове полностью снесли Монумент славы Советской армии.