МИД России надеется на правовое разрешение ситуации в Тунисе

Министерство иностранных дел России выпустило заявление по поводу внутренних противоречий и беспорядков в Тунисе, начавшихся после отставки премьер-министра и роспуска парламента, сообщает РИА «Новости».

«Исходим из того, что внутренние противоречия в Тунисе будут урегулированы исключительно в правовом поле. Рассчитываем, что и впредь российско-тунисские дружественные отношения и многоплановое сотрудничество будут поступательно развиваться на благо народов наших стран», — указано в заявлении российского МИДа.

Кроме того, ведомство выпустило рекомендацию российским гражданам, которые находятся в Тунисе.

«В связи со складывающейся в Тунисе ситуацией рекомендуем российским гражданам, находящимся в этой стране, проявлять осмотрительность, воздерживаться от посещения мест массового скопления людей и ориентироваться на информацию, размещаемую на сайте посольства России», — указано в сообщении.

Ранее в Тунисе ввели запрет на перемещения по стране по ночам.

25 июля в Тунисе люди вышли на улицы столицы и других крупных городов с требованием распустить парламент, а также провести досрочные выборы. Участники акции призвали к социальным и экономическим реформам. Протестующие выступали против политики правящей партии «Ан-Нахда», находящейся у власти с 2011 года.

Президент Туниса Каис Саид заявил об отставке премьер-министра Хишама Машиши. Также была приостановлена работа Ассамблеи народных представителей — однопалатного парламента — на фоне протестов.