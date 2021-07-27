Экс-подполковник СБУ заявил, что готов выступить в ЕСПЧ по иску России против Украины

Экс-подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил РИА Новости о готовности выступить в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) по иску России.

Он заявил, что готов дать показания «при соблюдении некоторых требований безопасности».

Ранее Россия впервые подала жалобу в ЕСПЧ против Украины — в ней осуждаются действия Киева, которые совершались с 2014 года: от дискриминации русскоязычного населения до водной блокады Крыма и вооруженных действий в Донбассе.

Цель жалобы — привлечь внимание ЕСПЧ и мирового сообщества «к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями».

С собственных слов Прозорова, с 1999 по 2018 год он являлся сотрудником СБУ, а с мая 2014 года работал в центральном аппарате Службы безопасности. В 2019 году накануне президентских выборов на Украине дал в России пресс-конференцию с разоблачением деятельности СБУ.

Ранее Прозоров рассекретил отчеты украинского минздрава для Пентагона и планы испытаний опасных инфекций на Украине. В материалах отмечалась обеспокоенность возможным превращением украинской территорий в американский биологический полигон. В интервью «Газете.Ru» Прозоров рассказал о том, как США удалось найти лазейку в международном законодательстве и не понести ответственность за эксперименты в биологических лабораториях.