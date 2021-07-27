В РФПИ прокомментировали решение Минздрава об испытаниях «Спутника Лайт» и AstraZeneca

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) прокомментировал разрешение Минздравом проведения клинических испытаний комбинированной вакцины AstraZeneca и «Спутник V».

«РФПИ приветствует одобрение Минздравом РФ проведение совместных клинических исследований по комбинированному применению первого компонента вакцины «Спутник V» и вакцины производства компании AstraZeneca на территории России», — говорится в сообщении фонда, опубликованном в Telegram-канале «Спутник V».

В фонде отметили, что РФПИ первым в мире выступил с инициативой партнерства с другими производителями вакцин.

В РФПИ также сообщили, что проводят совместные клинические исследования по комбинированию вакцины «Спутник Лайт» с вакцинами других зарубежных производителей.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

«Спутник Лайт» — это однокомпонентная вакцина, которая представляет собой первый препарат «Спутника V».

Ранее в России одобрили совместное исследование «Спутника Лайт» и AstraZeneca.