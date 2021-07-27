news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Звезда «Рубина» может перейти в английский топ-клуб 02:54
США подтвердили, что прекратят участие в военных операциях в Ираке к концу... 02:44
Пушков о «Северном потоке — 2»: Варшаве «хвалиться... 02:29
Мутко рассказал, какой результат на Играх будет успехом для России 02:20
У российского аэропорта установили памятник персонажам «Ежика в тумане» 02:18
Дисквалифицированный за допинг украинец поздравил россиян с победой... 02:09
США вводят новые ограничения на полеты над Афганистаном 02:06
«Рома» готова отдать своих игроков за форварда «Зенита» 01:57
В Польше рассказали, как пытались «спасти» Европу от «Северного... 01:41
Роналду покинет «Ювентус» 01:41

В РФПИ прокомментировали решение Минздрава об испытаниях «Спутника Лайт» и AstraZeneca

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) прокомментировал разрешение Минздравом проведения клинических испытаний комбинированной вакцины AstraZeneca и «Спутник V».

«РФПИ приветствует одобрение Минздравом РФ проведение совместных клинических исследований по комбинированному применению первого компонента вакцины «Спутник V» и вакцины производства компании AstraZeneca на территории России», — говорится в сообщении фонда, опубликованном в Telegram-канале «Спутник V».

В фонде отметили, что РФПИ первым в мире выступил с инициативой партнерства с другими производителями вакцин.

В РФПИ также сообщили, что проводят совместные клинические исследования по комбинированию вакцины «Спутник Лайт» с вакцинами других зарубежных производителей.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

«Спутник Лайт» — это однокомпонентная вакцина, которая представляет собой первый препарат «Спутника V».

Ранее в России одобрили совместное исследование «Спутника Лайт» и AstraZeneca.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
За кого болеть на Играх, день четвертый: финал Ефимовой и надежда на золото Бацарашкиной
Женская сборная России по спортивной гимнастике сразится за олимпийское золото с США
Ефимова бьется в финале, Бацарашкина стреляет на второе золото. LIVE
Четвертый день Олимпиады-2020. Ефимова сражается за медаль в финале 100 м брассом. ОНЛАЙН
Исправиться за разгромное поражение: Россия сражается с Аргентиной на Играх. LIVE
Олимпиада-2020. Волейбол. Женщины. Группа B. 2-й тур. Россия — Аргентина. ОНЛАЙН
США подтвердили, что прекратят участие в военных операциях в Ираке к концу года
СК проверит женщину, выгонявшую детей с аутизмом с детской площадки
В Польше рассказали, как пытались «спасти» Европу от «Северного потока--2»
Похожа на Гитлера — в Германии мужчину заставили убрать скульптуру с могилы отца
Новости и материалы
Звезда «Рубина» может перейти в английский топ-клуб
Пушков о «Северном потоке — 2»: Варшаве «хвалиться нечем»
Мутко рассказал, какой результат на Играх будет успехом для России
У российского аэропорта установили памятник персонажам «Ежика в тумане»
Дисквалифицированный за допинг украинец поздравил россиян с победой на Играх
США вводят новые ограничения на полеты над Афганистаном
«Рома» готова отдать своих игроков за форварда «Зенита»
Роналду покинет «Ювентус»
Россияне назвали лучший город для работы летом
«Гол «Спартака» отменен, пенальти в ворота ЦСКА не назначен»: Салихова раскритиковала судей
Карпин попросил перенести тур чемпионата России ради сборной
Олимпийский чемпион Храмцов посвятил победу умершей полгода назад матери
Крупный пожар произошел в жилом доме в Нефтеюганске
«Зенит» собирается купить сына легендарного аргентинца
Двугхголовую черепаху нашли на пляже в США
Олимпийский чемпион из России рассказал о страшной аварии, в которую попал с женой
Полиция Москвы проверит видео с мужчиной, разогнавшимся на электросамокате до 80 км/ч
Роскомнадзор объяснил частичную блокировку популярного сайта с текстами песен
Все новости
Число должников по алиментам в розыске за полгода выросло на 16 тыс. человек
Более 65 тыс. человек не могут выехать за границу из-за долгов по алиментам
«Очень медленная динамика улучшения»: Леонид Кравчук с июня находится в реанимации
Первого президента Украины подключили к аппарату ИВЛ после операции на сердце
«Пьяные водители предлагали расписать им прицепы». Все об инциденте на Кегострове
Художник, журналист и куратор выставки — о причинах драки в Архангельске
Россиянка зарезала третьего по счету сожителя. Убийства происходили в одном доме
«Черной вдове» из Нижнего Новгорода грозит до 15 лет за убийство очередного сожителя
Рыбный день: смогут ли власти сбить цены на минтай
Правительство даст субсидии перевозчикам рыбы с Дальнего Востока
Стареющий автопарк: на вторичном рынке лидируют подержанные «Жигули»
Большинство автомобилистов России покупают старые Lada
«Настоящий офицер»: что известно о подозреваемом в убийстве семьи адмирале
Соседка экс-адмирала Лобанова рассказала о его состоянии незадолго до смерти
Кроссворды и витамины: как восстановить интеллект после COVID-19
Нейробиолог посоветовала переболевшим COVID-19 изучать иностранные языки
Не в лучшей форме: за что критикуют одежду олимпийцев
Расизм, сексизм и нарушение прав человека: что не так с формой олимпийцев в Токио
ГИБДД собрала первый урожай скрытой слежки
Скрытые патрули ДПС оштрафовали в Москве 1,7 тыс. водителей
«Народ ликовал! Салюты, гудки, песни»: как Тунис встретил отставку парламента
Президент Туниса отправил премьера в отставку
Сажа, яды, вода: как космические туристы ударят по атмосфере
Ученые опасаются, что космический туризм ускорит глобальное потепление
Кадры с места пожара в историческом здании в центре Петербурга
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях