Минфин разработал правила госрегулирования производства и продажи табака

Минфин России разработал законопроект о государственном регулировании производства и оборота табачных изделий. Документ размещен на федеральном портале нормативных правовых актов.

«В настоящее время отдельными функциями по регулированию табачного рынка наделены Минсельхоз России, Минздрав России, МВД России, Роспотребнадзор, ФНС России и ФТС России. При этом конкретные и действенные механизмы контроля за производством и оборотом табачной продукции в рамках этих функций практически отсутствуют», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

При этом доля нелегальной табачной продукции в России за 2016 – 2018 годы, согласно приведенным в документе оценкам экспертов, увеличилась с 1,5% до 8%. В 2019 году рост нелегального оборота табачной продукции продолжился. В министерстве считают, что на это влияет избыточное количество федеральных органов исполнительной власти, регулирующих табачный рынок, а также «разрозненное» нормативно-правовое регулирование.

«В целях предотвращения незаконного производства табачных изделий законопроектом предлагается установить требования к основному технологическому оборудованию для производства табачных изделий и сырья путем введения обязанности по его обязательной государственной регистрации», — говорится в пояснительной записке.

Ранее сообщалось, что с 1 июля в России вырастут цены на табачные изделия: минимальная цена составит 107,78 руб. Кроме того, из магазинов исчезнут сигары, курительный табак и табак для кальяна. Таким образом власти борются с нелегальными товарами.

Единая минимальная розничная цена (ЕМРЦ) на табачные изделия определяется на основе нескольких факторов: минимальная ставка акциза за тысячу штук сигарет и папирос, текущая ставка по НДС и повышающий коэффициент. Таким образом, если ранее пачка в среднем стоила 120 руб., теперь цена достигает 140 руб.