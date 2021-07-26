Возобновлена продажа билетов на поезда, которые едут по Транссибирской магистрали

РЖД возобновили продажу билетов на пассажирские поезда, следующие по Транссибирской магистрали через Забайкалье.

Ранее рейсы по данному направлению были отменены из-за обрушения моста.

«Работы на мосту ведутся круглосуточно, но движение поездов не прерывается. За ночь пропустили 19 поездов: 3 пассажирских, 1 пригородный и грузовые», — говорится в Telegram-канале компании.

Ожидается, что сегодня через Транссиб пройдут еще 5 пассажирских поездов, один пригородный и более 30 грузовых составов.

Ранее в Забайкальском районе поднялся уровень воды, что привело к тяжелой ситуации с паводками. В результате непогоды размыло главные автодороги, было подтоплено свыше 600 домов, а жителей пострадавших районов эвакуировали. Последствием продолжающихся ливней также стало обрушение моста Транссибирской магистрали. Движение поездов на пострадавшей ветке железной дороги было остановлено в обе стороны.

Движение пассажирских поездов по Транссибу после паводков возобновилось 25 июля.