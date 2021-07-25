В Белоруссии могут начать производить китайскую вакцину от COVID-19

Посол Белоруссии в Пекине Юрий Сенько заявил, что вскоре может начаться производство вакцины совместно с Китаем на территории Белоруссии.

«В течение первого полугодия этого года Китай направил безвозмездно в Республику Беларусь 400 тысяч доз вакцин компании Sinopharm, которая зарегистрирована во многих странах мира, в том числе у нас. Она очень востребована, она котируется как вакцина с очень высокой эффективностью», — цитирует дипломата издание Zerkalo.

По его словам, Белоруссия ожидает дополнительных поставок вакцины — для страны есть «определенные скидки» на китайский препарат.

В настоящее время идут переговоры с тремя китайскими компаниями-производителями вакцин, уточнил дипломат.

Сенько выразил надежду, что решение о совместном производстве будет принято «в ближайшее время».

Первая китайская вакцина от Sinopharm была одобрена 7 мая. Sinovac — вторая вакцина, разработанная в Китае — получила валидацию ВОЗ. Третья китайская вакцина, произведенная CanSino Biologics, представила данные клинических испытаний.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии выросла заболеваемость коронавирусом.