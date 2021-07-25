Задержан подозреваемый в избиении до смерти министра Приамурья

Следователи задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в избиении до смерти министра цифрового развития Амурской области Александра Курдюкова. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

39-летнего чиновника избили 19 июля во время отдыха на турбазе. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой и несколькими другими серьезными повреждениями. О смерти Курдюкова стало известно 25 июля. Возможной версией случившегося называется драка — у министра якобы был конфликт из-за приставаний к его жене. По данным СМИ, драка у мужчины могла произойти с мастером спорта по пауэрлифтингу Алексеем Шкариным.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».