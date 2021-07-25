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Дело погибшего министра Приамурья передали в СК

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Николай Гернет/РИА «Новости»

В Следственный комитет передали дело, возбужденное по факту причинения тяжкого вреда здоровья министру цифрового развития и связи региона Александру Курдюкову.

«По поручению прокурора области Александра Бучмана уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью министра цифрового развития и связи Амурской области Александра Курдюкова изъято из полиции и передано для расследования в Следственный комитет», — говорится в публикации на сайте региональной прокуратуры.

39-летнего чиновника избили 19 июля во время отдыха на турбазе. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой и несколькими другими серьезными повреждениями. О смерти Курдюкова стало известно 25 июля. Возможной версией случившегося называется драка — у министра якобы был конфликт из-за приставаний к его жене.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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