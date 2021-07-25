Эксперт назвала страны, жители которых работают больше всего

Ведущий аналитик направления «Экономика и социальное развитие» Центра стратегических разработок Елена Хейфец заявила, что россияне в среднем за год работают 1 874 часа. Об этом она сообщила РИА «Новости».

По ее словам, эта нагрузка намного ощутимее, чем в Японии и США, но меньше, чем в Корее и Мексике. Жители России в первом квартале 2021 года в среднем работали 38 часов в неделю, при этом у мужчин этот показатель несколько выше, чем у женщин — 39 часов и 36,8 часов соответственно.

При этом производительность труда в России более низкая, чем в других странах, подчеркнула эксперт. По данным Международной организации труда, выпуск на одного занятого в России составляет 56 тыс. международных долларов, в то время как в Германии выпуск на одного работника составляет 101 тыс. международных долларов, а в США — 127 тыс. международных долларов.

Ранее сообщалось, что порядка 44% опрошенных россиян при поиске работы учитывают возможность работать удаленно.