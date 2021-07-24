Число погибших во время наводнения в Китае увеличилось до 58 человек

Наводнение в китайской провинции Хэнань унесло жизни 58 человек, еще пятеро числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает CGTN со ссылкой на местные власти.

По последним данным, из-за паводка в Хэнани пострадали в общей сложности более 9 млн жителей провинции. К настоящему моменту в пострадавших районах удалось восстановить нарушенное водоснабжение, власти Китая выделили около $15 млн на ликвидацию последствий стихийных бедствий.

Проливные дожди начались в Хэнани 17 июля. Рекордные по продолжительности и обильности осадки привели к разлитию рек и стал причиной разрушения плотины на водохранилище «Гоцзяцзю». Несколько районов провинции остались без электроэнергии и водоснабжения.

Больше всего пострадал город Чжэнчжоу. Так, 20 июля, из-за сильных подтоплений полностью закрылось городское метро. В Социальных сетях появились видео и фотографии, на которых пассажиры стоят в вагонах по пояс в воде, лишенные возможности выбраться на поверхность.

Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими последствиями наводнений в Хэнани.