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Два самолета с гуманитарной помощью вылетели из России на Кубу

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На Кубу вылетели два самолета Ан-124 «Руслан» Военно-транспортной авиации ВКС России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Самолеты осуществляют доставку гуманитарной помощи по поручению президента России Владимира Путина.

Ан-124 вылетели с подмосковного аэродрома Чкаловский с более 88 т груза. Они доставят на Кубу продовольствие, средства индивидуальной защиты и более 1 млн масок.

Ранее сообщалось, что в апреле Россия поставила Кубе гуманитарную помощь через ООН. Тогда Москва передала Гаване 253 т подсолнечного масла и 430 т витаминизированной пшеничной муки на сумму около 1 млн долларов. Из 11 млн долларов, которые Россия пожертвовала Кубе в рамках ВПП, часть денег пойдет, в том числе, на поддержку системы школьного питания на период 2020–2024 годов.

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