Каллас: ЕС пошлет в Армению группу реагирования для защиты от угроз на выборах
Carlos Jasso/Reuters

Евросоюз направит в Армению «гибридную группу быстрого реагирования для оказания помощи в противодействии угрозам в преддверии выборов в стране». Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, сообщает пресс-служба ее ведомства.

Общаясь с журналистами на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе, Каллас заявила, что «поддержка устойчивости демократии в регионе остается крайне важной».

«Мы не оставим Армению наедине с иностранным вмешательством. Демократии, находящиеся под давлением, могут рассчитывать на Европу», — заверила дипломат, напомнив, что Ереван просил о помощи.

По ее словам, на встрече глав МИД стран ЕС также обсуждался «широкий круг вопросов, включая дальнейшее ухудшение демократического положения в Грузии».

О том, что Евросоюз поможет Армении в борьбе с попытками стороннего вмешательства в парламентские выборы в 2026 году и «гибридными угрозами», Каллас сообщала еще в декабре. Она утверждала, что ЕС планирует выделить на это €15 млн.

Комментируя ее заявления, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал обещание помощи «явкой с повинной», которая свидетельствует о намерении самой Европы вмешаться в ход армянских выборов по «молдавскому сценарию». По его словам, Ереван заставят отработать обещанный многомиллионный транш.

Ранее Лавров предупредил Армению об опасности сближения с Западом.

 
