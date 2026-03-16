«Не хочу говорить, кто прав»: Тарасова о конфликте Плющенко и Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о реакции двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко на переход фигуристов Никиты и Софии Сарновских в штаб Этери Тутберидзе. Ее слова передает «Советский спорт».

«Я не буду участвовать в этой истории. Переходы разрешены в этот период, и это дело каждого. Я не хочу говорить о том, кто поступил правильно или неправильно. Переход — личное дело спортсмена и тренерского штаба», — сказала Тарасова.

Об уходе Сарновских из академии олимпийского чемпиона Евгения Плющенко стало известно 10 марта. Оба спортсмена обратились к бывшему тренерскому штабу в социальных сетях с благодарностями. Они продолжат карьеру у Этери Тутберидзе.

18-летний Сарновский — чемпион России по прыжкам 2026 года, победитель первенства России старшего возраста (2025), серебряный призер Российско-китайских молодежных игр (2025) и победитель этапов юниорского Гран-при России. В свой первый взрослый сезон (2025/26) на этапах Гран-при России он занял седьмое место в Москве и четвертое в Омске, а на декабрьском чемпионате страны стал 11-м.

13-летняя Сарновская на первенстве России стала десятой. Для нее сезон-2025/26 стал дебютным на юниорском уровне.

Ранее Плющенко раскритиковал штаб тренера Тутберидзе из-за перехода Сарновских.