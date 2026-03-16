В Европе призвали «действовать жестче» в отношении танкеров с нефтью из РФ

Каллас призвала стран ЕС действовать жестче в отношении танкеров с нефтью из РФ

Глава Евродипломатии Кая Каллас призвала страны Евросоюза действовать жестче в отношении танкеров с нефтью из РФ. Об этом она заявила на пресс-конференции после встречи глав МИД стран ЕС, пишет РИА Новости.

«Я приветствую Францию, Бельгию и Швецию за досмотр и задержание танкеров под ложными флагами. Пришло время действовать жестче в отношении российского «теневого флота»», — сказала она.

15 марта Окружной суд города Истад вынес решение об аресте российского капитана танкера Sea Owl I, который был задержан у южных берегов Швеции.

О задержании танкера Sea Owl I с россиянами на борту стало известно 13 марта. Судно было перехвачено у берегов южного шведского города Треллеборг. По данным береговой охраны, 228-метровый Sea Owl I, следовавший под флагом Коморских островов, мог использовать поддельную регистрацию.

6 марта береговая охрана Швеции при поддержке полиции королевства задержала сухогруз Caffa у берегов Треллеборга. Экипаж судна состоял из 10 граждан России и одного иностранца.

Ранее Бельгия потребовала €10 млн у хозяина танкера из «теневого флота России».