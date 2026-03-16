Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

В Европе призвали «действовать жестче» в отношении танкеров с нефтью из РФ

Каллас призвала стран ЕС действовать жестче в отношении танкеров с нефтью из РФ
JBula_62/Shutterstock/FOTODOM

Глава Евродипломатии Кая Каллас призвала страны Евросоюза действовать жестче в отношении танкеров с нефтью из РФ. Об этом она заявила на пресс-конференции после встречи глав МИД стран ЕС, пишет РИА Новости.

«Я приветствую Францию, Бельгию и Швецию за досмотр и задержание танкеров под ложными флагами. Пришло время действовать жестче в отношении российского «теневого флота»», — сказала она.

15 марта Окружной суд города Истад вынес решение об аресте российского капитана танкера Sea Owl I, который был задержан у южных берегов Швеции.

О задержании танкера Sea Owl I с россиянами на борту стало известно 13 марта. Судно было перехвачено у берегов южного шведского города Треллеборг. По данным береговой охраны, 228-метровый Sea Owl I, следовавший под флагом Коморских островов, мог использовать поддельную регистрацию.

6 марта береговая охрана Швеции при поддержке полиции королевства задержала сухогруз Caffa у берегов Треллеборга. Экипаж судна состоял из 10 граждан России и одного иностранца.

Ранее Бельгия потребовала €10 млн у хозяина танкера из «теневого флота России».

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!