Нарушенное из-за непогоды электроснабжение в Сочи полностью восстановлено

Электроснабжение, нарушенное в Сочи из-за непогоды, полностью восстановлено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В ведомстве рассказали, что уровень воды в реках Мацеста и Хоста, повысившийся в результате выпадения обильных осадков в городе, вернулся в русло.

«Электроснабжение восстановлено полностью. По заявкам населения продолжается оказание адресной помощи по откачке воды», — уточнили в пресс-службе.

В настоящее время на месте работают аварийно-спасательные и пожарно- спасательные подразделения, органы местного самоуправления. Также в управлении по городу Сочи и в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю организована работа оперативных штабов, сил и средств достаточно, отметили в МЧС. В ведомстве не прогнозируют дальнейшее ухудшение погоды.

«МЧС России рекомендует проявлять бдительность, следить за погодой, соблюдать меры пожарной безопасности», — подчеркнули в ведомстве.

22 июля в Сочи начались дожди, которые продолжились весь следующий день. В результате в городе было объявлено штормовое предупреждение, МЧС сообщало о возможном подъеме рек и образовании смерчей над морем.

В ночь на 24 июля ливень в Сочи прекратился, уровень воды в реках начал стабилизироваться.

Ранее в региональном главке МЧС уточнили, что эвакуации населения Сочи из-за подтопления от сильных ливней не требуется.